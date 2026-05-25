Дачники Хабаровского края рискуют попасться в ловушку мошенников

С открытием дачного сезона горячая пора наступила не только для огородников. Мошенники тоже проявляют активность: в их арсенале множество обманных схем, построенных на чужих ожиданиях, страхах и доверчивости. О том, как аферисты наживаются на любви граждан к «шести соткам» и как не попасться на удочку, в материале ИА «Хабаровский край сегодня».
Деньги под угрозой.
О том, что случаи телефонного мошенничества за последнее время участились, горожан по весне вновь предупредили в администрации Хабаровска. Да и в других муниципалитетах региона жителям периодически напоминают не терять бдительности. Ведь злоумышленники раз за разом находят те самые «ниточки», за которые можно «дергать» свою жертву. Неприятная статистика — тому доказательство. Только представьте, с января этого года жители края отдали мошенникам уже чуть более полумиллиарда рублей!
Согласно статистике, опубликованной в начале мая на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу, аферистам удалось дистанционно похитить деньги у 921 человека. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 505,9 млн рублей.
В одних случаях люди совершали банковские переводы в счет оплаты товаров или услуг, которые затем не были оказаны. Деньги, соответственно, никто не возвращал.
В других — жертвам поступали звонки от лжесотрудников силовых, социальных служб и кредитных организаций. Под маской специалистов собеседника предупреждали о том, что накопления под угрозой и для их сохранности нужно перевести все имеющиеся средства на «безопасные счета» или передать курьеру для «декларирования».
Нередко жители региона обманывались предложениями о быстром дополнительном заработке: соглашались играть на бирже или инвестировали деньги под «хороший процент». Теряли средства и в попытке помочь знакомому, который якобы просил занять ему определенную сумму, но на деле его аккаунт был взломан. Также переходили и по фишинговым ссылкам.
Не верьте глазам своим.
И ведь посягательства на денежные средства жителей, совершаемые с использованием IT-технологий, не прекращаются. Лишь меняются сценарии обмана в зависимости от сезона.
Например, в мае аферисты традиционно играют на праздничных темах: отправляют вредоносные файлы под видом поздравительных открыток ко Дню Весны и Труда и ко Дню Победы, предлагают желающим «забронировать места» на Парад Победы, организуют сборы «на подарки ветеранам», а самим ветеранам предлагают специальные выплаты к 9 мая. Однако на этом их фантазия не ограничивается, поэтому ещё одними мишенями в теплый сезон становятся дачники.
Схемы довольно многочисленны, а основываться они могут лишь на отдельных предлогах. Как вариант, сыграть на востребованности садового инвентаря и иных товаров или услуг для участков и загородных домов.
В поисках необходимых инструментов, которые требуются на протяжении всего сезона, действенных удобрений люди могут просматривать популярные дачные магазины. Или их сайты-двойники, созданные мошенниками. Насторожить в данном случае должны довольно низкие цены на товары — специалисты советуют относиться критически к таким чересчур выгодным предложениям. Следует перепроверить адрес сайта магазина и не заказывать с фейков продукцию, тем более по полной предоплате.
Кстати, тот факт, что ссылку на магазин прислал знакомый или оно появилось в тематическом чате, тоже требует проверки. Ведь сейчас нередко злоумышленники вступают в подобные группы, маскируются под соседей по дому или садоводческому некоммерческому товариществу или взламывают чужие аккаунты, а затем разыгрывают какой-либо мошеннический сценарий.
Попасться на удочку обмана можно и на моменте покупки саженцев и семян. Например, купить необычного цвета ягоду или «чудо-дерево», сочетающее внешние признаки малины, а по вкусу напоминающее клубнику и ежевику. На тех же маркетплейсах каких только диковинных новинок не предлагалось, в том числе удивительных по формам — плоды даже в виде сердец или звезд. Как правило, красивая картинка создается с помощью искусственного интеллекта. А вот узнать, что посаженное на самом деле не обладает «богатым послевкусием» и не удивляет своей экзотичностью, можно лишь спустя время.
Вам звонок: это обман.
А ещё недавно в Росреестре раскрыли очередную схему кражи аккаунтов дачников. Согласно этому сценарию, владельцам участков приходит сообщение с требованием оплатить штраф якобы за нарушение земельного законодательства. Скажем, за обнаруженные на их наделах горы мусора или сорняки. К такому извещению приложена ссылка для «быстрой и льготной оплаты штрафа», на деле же она позволяет мошенникам взломать личный кабинет на портале «Госуслуг».
В ведомстве напоминают — если владелец участка не получал официальных извещений, а ему уже приходит сообщение с требованием оплатить штраф, это точно аферисты. Ведь штраф не может быть внезапным, ему должны предшествовать определенные контрольные мероприятия, составленный протокол. Но и об этом собственника уведомляют заранее через «Госуслуги» или заказным письмом.
— Единственный документ, который может служить законным основанием для уплаты административного штрафа за земельные нарушения, — это постановление о назначении административного наказания. Оно обязательно подписывается главным государственным инспектором региона (или его заместителем) и заверяется печатью территориального органа ведомства. Получить такое постановление собственник участка может лично в руки при рассмотрении административного дела, заказным письмом по почте, в электронном виде — исключительно через личный кабинет на портале «Госуслуг», а не через смс, — отметили в Росреестре.
От имени садоводческих некоммерческих товариществ мошенники тоже действуют. Например, рассылают уведомления об оплате взносов или долгов. Сделать это нужно срочно и по новым реквизитам (порой просят и вовсе перевести деньги на карту). Конечно, всё это должно насторожить. Также, как и непривычного образца квитанции за коммунальные услуги. Прежде чем переходить по QR-коду для оплаты, лучше сравнить фейковый листок с предыдущими платежками.
Помимо штрафов и обязательных платежей активно используются сценарии о проверке счетчиков, об обязательной замене оборудования, о подключении воды по льготному тарифу, об уточнении границ участка или о срочном межевании. В этом случае человек рискует оплатить фиктивную услугу, а также потерять личные данные после перехода по ссылке.
Некоторые мошенники так и вовсе не останавливаются на одних только рассылках, а применяют дипфейки. Поэтому, думается, с развитием искусственного интеллекта и звонки от имени «председателей СНТ» с просьбой «актуализировать информацию или пройти согласие на обработку данных» вполне могут использоваться.
Классика жанра и новые схемы.
Схемой для очередного мошенничества может стать любой повод — как любимые многими «выгодные предложения» и внезапные розыгрыши с предоставлением сезонного подарка после «оплаты доставки», так и новшества, которые появляются в законодательстве, в том числе касающиеся владельцев загородной недвижимости. Но несмотря на то, что методы и способы обмана меняются, людям советуют в любом случае не поддаваться панике и воспринимать поступающую информацию критически.
— Если сомневаетесь, что звонивший действительно друг или родственник, постарайтесь перезвонить на его мобильный телефон. Если телефон отключен, попытайтесь связаться с его коллегами, друзьями или близкими для уточнения информации, — советуют в администрации Хабаровска.
Всегда стоит помнить и о том, что не следует сообщать неизвестным пароли от личных кабинетов, данные карты, коды подтверждения из смс. Не нужно открывать подозрительные файлы и переходить по сомнительным ссылкам, переводить деньги на счета, тем более на несуществующий «безопасный резервный счет». Эксперты также советуют перепроверять информацию в официальных источниках, а о факте мошенничества сообщать в полицию. Тогда дачный сезон принесет только урожай, а не горький опыт обмана.