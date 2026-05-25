Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ

Белгород и Белгородский округ оказались под массированным ракетным ударом, в результате чего в регионе зафиксированы повреждения инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
По информации оперштаба Белгородской области, основной ущерб пришёлся на объекты энергетической системы, что привело к перебоям в электроснабжении и нарушению подачи воды. Власти сообщают о нарушениях в работе коммунальных сетей и продолжающемся обследовании повреждений.
В самом Белгороде также повреждён фасад одного из административных зданий. На местах работают аварийные службы, специалисты уточняют масштабы последствий и проводят восстановительные мероприятия.
Ранее сообщалось, что шесть граждан получили ранения различной степени тяжести в результате очередного обстрела Белгородской области со стороны Украины.