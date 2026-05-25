На Урале завершились поиски лесничего, пропавшего под Ивделем

В Свердловской области завершились поиски 63-летнего лесничего, который 20 мая 2026 года бесследно исчез в 16 километрах от поселка Северный под Ивделем при тушении пожара. Об этом сообщили в МО МВД России «Ивдельский».
— В 64-м квартале Тошемского лесничества, в составе группы сотрудников при тушении пожара, он ушел в неизвестном направлении, — рассказали в полиции.
С тех пор о местонахождении мужчины было ничего неизвестно. Поисками пропавшего занимались сотрудники полиции и неравнодушные граждане. Спустя три дня, 23 мая, мужчину удалось найти. Он жив.
— Найден, жив! МО МВД России «Ивдельский» выражает огромную благодарность гражданам, откликнувшимся на поиски, — отметили в полиции.
Напомним, что на Среднем Урале до сих пор продолжаются поиски 73-летнего пенсионера, пропавшего в поселке Четкарино Пышминского района. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 15 мая.