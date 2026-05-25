Бабушку осудили за смерть 5-летнего внука при катании на тюбинге

Мальчик скончался от травмы, полученной после удара о дерево во время опасного спуска.

Источник: Аргументы и факты

Бабушку признали виновной в причинении смерти по неосторожности во время катания 5-летнего внука на тюбинге со склона, где росло дерево. Суд во Владивостоке назначил местной жительнице 1 год 6 месяцев ограничения свободы, сообщила пресс-служба СКР по Приморскому краю.

Следствие и суд установили, что 31 января 2026 года женщина, являясь близкой родственницей и взяв на себя заботу о ребёнке, допустила его спуск на тюбинге. Во время катания мальчик на скорости ударился головой о ствол дерева и скончался от полученных травм.

Действия фигурантки квалифицировали по части 1 статьи 109 УК РФ.

Ограничение свободы — это вид уголовного наказания, при котором человеку запрещают менять место жительства, выезжать за пределы определённой территории или покидать дом в установленное время. Суд также может обязать осуждённого регулярно отмечаться в надзорном органе и соблюдать другие установленные ограничения.