На трассе Тюмень-Омск в ДТП погибли трое человек, семеро в больнице

24 мая на 16-м км трассы Тюмень — Омск столкнулись «Тойота Камри» и «Мицубиси Делика». Как уточнили в полиции «КП-Омск», на месте ЧП погибли трое человек, семерых госпитализировали.
«Авария произошла на участке трассы, которая относится к территории соседнего региона», — сказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УМВД России по Омской области Наталья Бобылева.
ДТП унесло жизни водителя и пассажирки «Мицубиси» из поселка Андреевский. Пострадал их 18-летний сын, управлявший машиной. Его подруга, девушка из поселка Муллаши, которая тоже находилась в салоне, погибла.
Все семеро человек, ехавшие в «Тойоте», выжили, но получили травмы.