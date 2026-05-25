В Красноярском крае пятеро мужчин украли нефть на 16,6 миллиона рублей

Следователи считают, что 55-летний житель Томска, имеющий опыт торговли горючим ископаемым, узнал о наличии незаконной врезки в нефтепроводе «Омск — Иркутск» около поселка Нижняя Пойма. Мужчина привлек к «работе» владельца нефтебазы из Хакасии, а тот вовлек в схему двоих своих подчиненных и нанял водителя для транспортировки сырья.