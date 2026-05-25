Женщина пострадала при атаке БПЛА на Ярославль

В ночь на 25 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) и РЭБ отразили массовую атаку украинских беспилотников на подлете к Ярославлю. В результате инцидента легкое осколочное ранение получила женщина, от госпитализации она отказалась. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в мессенджере МАКС.
Движение на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой восстановлено, проезд на выезде из Ярославля в сторону Москвы открыт.
Губернатор предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, важные для следствия. При их обнаружении он призвал не приближаться, не пользоваться телефонами рядом с ними и сообщать о находках по номеру 112. Угроза сохраняется, сигнал «Беспилотная опасность» пока не отменен.
Кроме того, 22 мая глава Энергодара Запорожской области Максим Пухов сообщил, что ВСУ нанесли удары по школе и зданию администрации города. Он добавил, что более 10 беспилотников были подавлены или сбиты на подходе или в черте города.