Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми возбудили дело за самосуд после избиения женщины в автобусе

Подростки жестоко избили своих сверстников.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России возбудил дело против двух подростков за хулиганство. Ребята жестоко избили своих сверстников. Видеозапись ЧП появилась в соцсетях.

Подозреваемые 2009 и 2010 года рождения из хулиганских побуждений нанесли удары руками и ногами двум потерпевшим одногодкам. Личности напавших подростков установлены, их допросили в качестве подозреваемых.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

В пояснении к распространенной видеозаписи объяснили причину конфликта. Пермские школьники решили отомстить двум подросткам за расправу и издевательствами их друга над женщиной 21 мая в автобусе. Один из пострадавших снимал его действия на телефон, второй громко смеялся за кадром.

Уголовная ответственность виновным по выдвинутому обвинению наступает с 14 лет. Одна из мер наказания — штраф от 500 тыс. до 1 млн руб.