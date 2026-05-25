В результате атаки ВСУ на Ярославскую область была ранена женщина

На подлёте к Ярославлю была отражена массированная атака беспилотников, которую удалось нейтрализовать силами ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что ночью на подлёте к Ярославлю была отражена массированная атака беспилотников, которую удалось нейтрализовать силами ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

В результате инцидента незначительное осколочное ранение получила одна женщина, при этом от госпитализации она отказалась, других пострадавших нет.

После устранения угрозы ограничения движения в городе были сняты: восстановлен проезд на участке Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги, а также нормализовано движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Транспортная инфраструктура возвращается к штатному режиму работы.

Власти предупредили жителей о возможном наличии на территории региона фрагментов беспилотников, которые могут представлять интерес для следственных органов. При их обнаружении рекомендуется не приближаться и незамедлительно сообщать в экстренные службы. Отдельно отмечается, что все профильные ведомства действовали согласованно, обеспечив оперативное реагирование и безопасность региона.

