Тигрица устроила смертельную охоту: в Индии погибли сборщицы листьев

В индийском штате Махараштра жертвами нападения тигрицы с детёнышами стали четыре женщины. Как сообщают местные власти, трагедия произошла в лесном массиве рядом с деревней Гунджевахи в округе Чандрапур.
Женщины ранним утром отправились собирать листья тенду — сезонный промысел, который с апреля по июнь остаётся одним из основных источников дохода для многих местных семей. Сырьё используют при производстве традиционных индийских сигарет биди.
По информации лесного департамента, погибли 50-летняя Сангита Чоудхари, 45-летняя Кавдабай Мохурле, 40-летняя Анубай Мохурле и 38-летняя Сунита Мохурле.
Предварительная проверка показала, что на женщин напала тигрица с тремя подросшими тигрятами. Главный лесничий Рамануджам Р. М. пояснил, что молодые хищники уже достигли возраста, когда начинают отделяться от матери, из-за чего становятся особенно агрессивными.
По данным властей, эту тигриную семью ранее уже замечали в брахмапурийском лесном дивизионе. Жителей соседних населённых пунктов предупреждали о риске и просили временно отказаться от посещения леса. Кроме того, 14 мая троих погибших женщин патруль уже задерживал за незаконный вход в лесной массив и сопровождал обратно домой.
После нападения семьям погибших выделили экстренную помощь — по 25 тысяч рупий. В районе происшествия усилили контроль: специалисты установили камеры онлайн-наблюдения и дополнительные фотоловушки для отслеживания перемещений тигров.
Местным жителям запретили посещать лес до особого распоряжения. Однако, по словам сельчан, именно летний сбор листьев тенду позволяет многим семьям зарабатывать деньги, и альтернативного источника дохода у людей фактически нет.
Общественный активист Рам Дхотре связал участившиеся нападения хищников с вырубкой лесов под горнодобывающие проекты в районе Тадоба-Чандрапур. По его словам, сокращение природной среды обитания приводит к тому, что тигры всё чаще выходят к населённым пунктам.
С начала года этот случай стал седьмым смертельным нападением тигра в округе Чандрапур. По данным властей штата, с 2015 по 2026 год в Махараштре жертвами атак тигров стали более 250 человек.
Патрули лесной охраны после трагедии начали круглосуточное наблюдение за территорией возле деревни Гунджевахи. Специалисты пытаются не допустить новых нападений и отслеживают перемещения тигрицы и её детёнышей вблизи населённых пунктов.
Читайте также: Заключённые захватили СИЗО в венесуэльском Баринасе.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.