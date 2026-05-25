Четыре женщины погибли в Индии в результате нападения тигра

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая. /ТАСС/. Четыре женщины стали жертвами нападения тигра в центральном индийском штате Махараштра. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Инцидент произошел 22 мая в округе Чандрапур в лесном массиве, где женщины занимались сбором листьев. Около 08:00 (05:30 мск) на них внезапно напал тигр. Четыре женщины погибли на месте, остальным девяти удалось спастись. Они подняли крик, призывая на помощь, и выбежали из леса.

Узнав о нападении, жители деревни бросились к лесу. Позднее на место происшествия прибыли сотрудники лесного ведомства и наряды полиции. В районе было усилено патрулирование, а местным жителям настоятельно рекомендовано не заходить в одиночку вглубь леса.

Подобный случай, когда в результате нападения тигра одновременно погибают четыре человека, крайне редок для штата Махараштра. Эта трагедия вновь обострила проблему конфликта между человеком и дикой природой в округе Чандрапур.