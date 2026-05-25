Полиция разыскивает сына нижегородского миллиардера для доставки в отдел

Полиция устанавливает местонахождение 21-летнего виновника массовой аварии на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде 20 мая. Юношу должны доставить в следственные органы.
Об этом сообщает Главное управление МВД России по региону.
Водитель премиальной иномарки, жёлтого кабриолета Mercedes, стал фигурантом еще одного уголовного дела: Управления МВД России по Нижнему Новгороду привлекают его к ответственности по статье 267.1 Уголовного кодекса РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Если вина юноши будет доказана, ему могут грозить до двух лет лишения свободы.
После резонансного ДТП с участием трёх машин 20 мая полиция собрала видео с камер наблюдения, где есть машина гражданина. «Оценив манеру вождения правонарушителя как агрессивную, сотрудники ГАИ передали собранные материалы в следственное управление Управления МВД России по Нижнему Новгороду», — говорится в сообщении полиции.
Желтый кабриолет, ранее изымавшийся дорожными полицейскими по линии административного расследования, будет арестован, добавили в ведомстве. Ранее ГАИ сообщало, что после ДТП молодому человеку грозит лишение прав на два с половиной года и штраф.
Но позже Следком заявил о возбуждении уголовного дела. И вот еще одно уголовное преследование.
Ранее сообщалось, что после аварии на съезде молодой человек, Сергей Корнилов, сын и наследник покойного гендиректора группы компаний, продающей автомобили, публично назвал пользователей Сети «нищетой» и заявил, что ему за случившееся ничего не будет.