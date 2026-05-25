Женщина умерла, подавившись шашлыком в Подмосковье: что известно

Как передает aif.ru, оперативно прибывшие на место врачи попытались реанимировать пациентку, но восстановить сердечную деятельность не удалось. Была констатирована клиническая смерть на фоне остановки сердца, передает издание.
Как сообщает источник РЕН ТВ, несчастный случай произошел в деревне Кикино.
Врач-эндоскопист Евгения Кучерова считает, что вероятность подавиться приготовленным на мангале мясом, как показывает практика, достаточно высокая — люди хотят поскорее попробовать горячий шашлык, плохо пережевывают мясо.
Поскольку это чаще всего застолье, человек разговаривает или смеется во время еды, а из-за спиртных напитков самоконтроль притупляется. В ситуации, когда кусок мяса застревает в различных отделах пищевода, надо сразу же вызывать скорую помощь, запивать или заедать чем-то шашлык в этот момент нельзя. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на врача.