В Омской области браконьеров вычислили по уникальной улике

Следователем отдела МВД России по Омскому району завершено расследование уголовного дела по обвинению пяти граждан в незаконной добыче диких животных. Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление главного специалиста охраны животного мира. На территории охотничьих угодий вблизи села Халдеевка зафиксирован факт браконьерства.
Полицейские обнаружили место разделки трех лосей и двух косуль. При осмотре места происшествия оперативники изъяли охотничьи патроны 223-го калибра, пачку сигарет и пустую бутылку из-под вина. Расследованием установлено, что эту марку алкоголя один из фигурантов приобрел на выставке-дегустации в Санкт-Петербурге. По упаковке патронов и уникальной бутылке оперативники установили личности подозреваемых и задержали их по местам проживания в Омске и Омском районе.
Точку в деле поставили современные технологии и баллистика. Эксперт в ходе анализа смартфона одного из задержанных восстановил групповой снимок. Все участники уголовного дела запечатлены с карабинами на фоне убитых зверей. Эксперты-криминалисты доказали, что изъятые из туш фрагменты пуль были выпущены из оружия, принадлежащего одному из фигурантов.
Установлено, что разрешение на добычу охотничьих ресурсов было оформлено только на одну косулю, в то время как масштабы отстрела превысили законные нормы в пять раз.
В настоящее время материалы уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд. Несмотря на то, что обвиняемые отрицают вину, собранная доказательная база полностью подтверждает их причастность. Фигурантам может быть назначен крупный штраф либо лишение свободы на срок до пяти лет.