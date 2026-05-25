В Омской области браконьеров вычислили по уникальной улике

Полицейские обнаружили место разделки трех лосей и двух косуль. При осмотре места происшествия оперативники изъяли охотничьи патроны 223-го калибра, пачку сигарет и пустую бутылку из-под вина. Расследованием установлено, что эту марку алкоголя один из фигурантов приобрел на выставке-дегустации в Санкт-Петербурге. По упаковке патронов и уникальной бутылке оперативники установили личности подозреваемых и задержали их по местам проживания в Омске и Омском районе.