Тело мужчины найдено под окнами дома в новосибирском Академгородке

В нижней зоне новосибирского Академгородка произошла трагедия. Днём 23 мая под окнами дома № 1 по улице Демакова было обнаружено тело неизвестного мужчины. Инцидент случился у шестого подъезда многоэтажки.
По предварительным данным, погибший выпал из окна, расположенного на восьмом этаже. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи не смогли ничем помочь пострадавшему — медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.
В первую очередь правоохранителям необходимо установить личность погибшего, а затем выяснить все обстоятельства произошедшего. Следователям предстоит ответить на вопрос, был ли это несчастный случай или же речь идет об умышленном действии. По факту случившегося проводится проверка.