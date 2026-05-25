Суд в Новосибирске обязал СТО выплатить клиенту 12 млн после пожара, уничтожившего автомобиль и дом

Всё началось в сентябре 2022 года, когда после ДТП истец передал свой автомобиль 2016 года выпуска в сервис на улице Мира. Стоимость восстановительного ремонта составила 746 тысяч рублей. Однако вскоре владелец заметил нестабильную работу двигателя и загоревшийся индикатор «Check Engine». Он неоднократно возвращал машину мастерам. В мае 2023 года после очередного визита автомобиль вернули клиенту, а через непродолжительное время он загорелся. Огонь полностью уничтожил и внедорожник, и расположенный на участке гостевой дом.
Истец полагал, что причиной пожара стал некачественный ремонт двигателя и электропроводки. Ответчик возражал: по его версии, структуру мотора не меняли, а возгорание могло произойти из-за естественного износа деталей после аварии и несвоевременной диагностики самим владельцем.
Чтобы разобраться в ситуации, суд назначил три экспертизы, включая пожаротехнические и оценочную. В суде апелляционной инстанции также была назначена повторная судебная экспертиза. Эксперты установили: причиной пожара стала разгерметизация топливной системы с последующим воспламенением паров бензина при наличии источника искры в подкапотном пространстве.
В ходе разбирательства также выяснилось, что часть работ на СТО выполнялась сотрудниками без необходимой квалификации. Письменный договор и акты приёма-передачи не оформлялись, доказательств проведения диагностики после жалоб клиента сервис не представил.
Суд признал наличие причинно-следственной связи между некачественным ремонтом и пожаром. В итоге с предпринимателя взыскали ущерб, штраф и компенсацию морального вреда — 12 042 215 рублей. Областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.