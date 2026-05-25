Суд в Новосибирске обязал СТО выплатить клиенту 12 млн после пожара, уничтожившего автомобиль и дом

Всё началось в сентябре 2022 года, когда после ДТП истец передал свой автомобиль 2016 года выпуска в сервис на улице Мира. Стоимость восстановительного ремонта составила 746 тысяч рублей. Однако вскоре владелец заметил нестабильную работу двигателя и загоревшийся индикатор «Check Engine». Он неоднократно возвращал машину мастерам. В мае 2023 года после очередного визита автомобиль вернули клиенту, а через непродолжительное время он загорелся. Огонь полностью уничтожил и внедорожник, и расположенный на участке гостевой дом.