Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 0,05 га

В его ликвидации участвуют 13 человек.

Источник: Комсомольская правда

На утро 25 мая в Красноярском крае действует один лесной пожар на площади 0,05 га — тайга горит в Тунгусско-Чунском лесничестве. Сейчас на месте работают 13 человек.

Как сообщили в региональном Лесопожарном центре, угрозы населенным пунктам нет, специалисты остановили распространение огня. Ситуация находится под контролем.

За минувшие выходные в крае ликвидировали четыре пожара на площади 3,7 га. Очаги действовали в Тунгусско-Чунском, Чунском, Невонском и Минусинском лесничествах.

По предварительным данным, возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем и повреждения линий электропередач.

Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность. Подробности можно узнать в нашей статье.