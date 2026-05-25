На трассе под Иркутском в ДТП погиб непристегнутый пассажир

24 мая водитель Toyota Cepter выехал на встречку и врезался в ограждение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Авария произошла на объездной Иркутска на трассе Р-255 «Сибирь». 29-летний водитель, двигаясь со стороны Шелехова, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП 45-летний пассажир скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Установлено, что на момент аварии мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства, включая состояние водителя и соблюдение скоростного режима.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию. Использование ремней безопасности обязательно как для водителя, так и для пассажиров.