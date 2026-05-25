Пьяный водитель снес автобусную остановку и съехал в кювет в Городецком округе

В результате аварии пострадал автомобилист и его 60-летний пассажир.

Источник: Нижегородская правда

Вчера, 24 мая, в Городецком районе пьяный водитель снес остановку общественного транспорта. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Вечером, примерно в 20:00, на 35-м километре трассы Городец — Ковернино произошло серьезное ДТП. 40-летний мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь в сторону Городца, не справился с управлением и врезался в дорожный знак, а затем автобусную остановку. После столкновения немецкая легковушка съехала в кювет.

В результате аварии пострадал автомобилист и его 60-летний пассажир. Пострадавшим оказали помощь на месте происшествия. Экспертиза показала, что водитель сел за руль пьяным.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что пятеро детей пострадали в ДТП из-за пьяного водителя в Лукояновском округе.