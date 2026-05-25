Пять мирных жителей ранены при атаке БПЛА ВСУ в Горловке

В Калининском районе Горловки Донецкой Народной Республики в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата пострадали пять мирных жителей. Об этом написал глава города Иван Приходько в своём канале на платформе «Макс».
По словам мэра, ударом также повреждено несколько домостроений.
«Вследствие атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины) в Калининском районе Горловки ранены пять мирных жителей», — сообщил Приходько.
Информация о состоянии пострадавших и масштабе разрушений уточняется.
