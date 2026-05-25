Российские силы ПВО уничтожили за ночь 173 дрона ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 25 мая 173 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что перехваты дронов противника произошли в Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе и в Республике Крым.
Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль в Грайвороне Белгородской области. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Накануне в этом же населенном пункте при детонации FPV-дрона от полученных травм погиб мужчина. При этом ранее в Белгородской области шесть человек пострадали в результате атак ВСУ на поселок Борисовка.