В Канске продолжились поиски провалившегося под лед мальчика

В Канском округе краевые спасатели продолжают поиск мальчика, пропавшего 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Канске уже больше трех недель продолжаются поиски семилетнего мальчика, утонувшего 1 мая. Накануне спасатели Красноярского края вновь проводили мероприятия на реке Кан, пытаясь найти тело школьника.

Напомним, что он вместе с товарищем решил попрыгать по плавающим бревнам, упал в воду и погиб. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В воскресенье специалисты КГКУ «Спасатель» обследовали шесть километров береговой линии и с помощью эхолота проверили 3500 квадратных метров акватории реки. Также они провели четыре водолазных спуска.

Найти тело пока не удалось.