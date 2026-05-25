В Сухом Логу водитель «восьмерки» разбился вместе с пассажиром

Ночью 25 мая в Сухом Логу водитель «восьмерки» вылетел с трассы и разбился вместе с пассажиром. Трагедия произошла на 10-м километре дороги деревня Сергулкова — деревня Маханово.
По предварительным данным, 23-летний водитель «восьмерки» с 5-летним стажем вождения выбрал небезопасную скорость, из-за чего не справился с управлением, вылетел с трассы и перевернулся.
— В результате происшествия водитель и 24-летний пассажир, мужчина, находившийся на переднем пассажирском сиденье, жители Сухоложского района, скончались до прибытия бригады скорой помощи, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Установлено, что оба молодых человека были не пристегнуты, из-за чего в момент ДТП выпали из салона автомобиля.
По факту ДТП проводится расследование.