В Сухом Логу водитель «восьмерки» разбился вместе с пассажиром

В Сухом Логу произошло смертельное ДТП.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

Ночью 25 мая в Сухом Логу водитель «восьмерки» вылетел с трассы и разбился вместе с пассажиром. Трагедия произошла на 10-м километре дороги деревня Сергулкова — деревня Маханово.

По предварительным данным, 23-летний водитель «восьмерки» с 5-летним стажем вождения выбрал небезопасную скорость, из-за чего не справился с управлением, вылетел с трассы и перевернулся.

— В результате происшествия водитель и 24-летний пассажир, мужчина, находившийся на переднем пассажирском сиденье, жители Сухоложского района, скончались до прибытия бригады скорой помощи, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Установлено, что оба молодых человека были не пристегнуты, из-за чего в момент ДТП выпали из салона автомобиля.

По факту ДТП проводится расследование.