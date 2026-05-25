ВСУ нанесли массированный удар по поселку Белая Березка в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный целенаправленный удар из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. Также ранен сотрудник пожарно-спасательной службы. Отмечается, что мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
«Родным погибшего — глубокие соболезнования. Пострадавшему — скорейшего выздоровления. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны», — написал он.
Ковальчук добавил, что в результате удара ВСУ повреждены несколько многоквартирных домов, более десяти частных жилых домов, а также социальные объекты, административные здания и гаражи.
