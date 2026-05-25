Знаменитая южнокорейская актриса подверглась избиению в своем доме

В Южной Корее мужчина ворвался в дом к знаменитой актрисе и избил ее, требуя деньги. Об этом пишет Mothership.
Преступник вломился в дом 46-летней Ким Гю‑ри вечером 20 мая. Актриса была с еще одной женщиной. Мужчина избил обоих, требуя с них деньги. В какой-то момент он отвлекся и женщинам удалось сбежать. Оказавшись на улице, они обратились к владельцу киоска с просьбой вызвать полицию.
Преступника задержали спустя три часа. Следователи выяснили, что он вообще не знал ни Гю-ри, ни вторую пострадавшую. Мотивы его поступка на данный момент не определены.
По данным местных СМИ, обе женщины получили ушибы и переломы.
Ким Гю-ри родилась в 1979 году, а в кино начала сниматься с 1999-го. Она успела появиться во многих популярных фильмах и сериалах. Особенно зрители и критики отмечают ее игру в исторической драме «Портрет красивой девушки» 2008 года, где она сыграла знаменитого корейского художника Син Юн Бока.
