В Херсонской области после атаки БПЛА были обесточены девять округов

Сегодня утром в Херсонской области девять муниципальных округов оказались полностью обесточены при атаке БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо. К 8 утра электроснабжение восстановили.

Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского округов, а также Новокаховского городского округа. Информации о пострадавших при атаке или повреждениях на земле не было.

В Херсонской области за последний месяц несколько раз отключалось электроснабжение. 19 мая после атаки БПЛА были обесточены девять округов. 22 мая массовые отключения электричества затронули восемь муниципальных и один городской округ Херсонской области.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше