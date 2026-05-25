В Самаре жительницу оштрафовали за фиктивную регистрацию 14 иностранцев

Самарчанка заплатила 200 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Самары фиктивно поставила на учет 10 иностранцев, а еще четверых зарегистрировала по месту пребывания, также фиктивно. За это женщину привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

«В отделении судебных приставов Красноглинского района Самары завели исполнительное производство», — прокомментировала пресс-служба ФССП Самарской области.

Самарчанка затягивала с оплатой штрафа. Тогда приставы ограничили ей въезд за границу и арестовали счета в банке. Эти меры подействовали, и женщина погасила уголовный штраф полностью.

Ранее в Самаре полиция и ОМОН искали иностранцев-нарушителей в двух районах города, а в Тольятти провели миграционный рейд в цехе полуфабрикатов.