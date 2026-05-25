В Туапсе заново рассмотрят дело об убийстве директора НПЗ в 1995 году

По версии следствия, утром 15 декабря 1995 года служебный Jeep Cherokee, в котором находились Анатолий Василенко и его водитель, был заблокирован автомобилем ВАЗ-2199 без регистрационных номеров. После этого неизвестный открыл огонь из автомата. В результате обстрела, в ходе которого было произведено около 30 выстрелов, оба потерпевших погибли на месте. Позже неподалеку был найден автомат Калашникова с самодельным глушителем.