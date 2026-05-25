Житель Башкирии получил 320 часов работ за жестокое обращение с собакой

Житель Нефтекамска бил таксу на поводке об асфальт.

Источник: Аргументы и факты

Нефтекамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным) и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданину).

В суде установлено, что в сентябре 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения подошел к 80-летней женщине во дворе жилого дома по ул. Социалистической. Из хулиганских побуждений он выхватил поводок с собакой и несколько раз ударил животное кулаком, а затем об землю и рядом стоящий столб электропередачи. В результате полученных травм собака получила множественные увечья.

Далее злоумышленник последовал за пенсионеркой и угрожал ей расправой в случае повторной встречи. Суд назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ.