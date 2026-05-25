Два частных дома сгорели на ночном пожаре под Челябинском

Ночью 25 мая в поселке Лесной Остров Сосновского округа огонь объял два частных дома и надворные постройки. Существовала угроза соседним строениям. Спасатели оперативно отбили ее и ликвидировали возгорание на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
ЧП произошло на улице Живописной. Несмотря на позднее время, жильцы домов самостоятельно эвакуировались и вызвали спасателей. В результате никто не пострадал.
Крупный пожар тушили 27 человек с привлечением восьми спецмашин. Воду для ликвидации спасатели набирали из искусственного водоема, расположенного неподалеку.
Причину ЧП устанавливают сотрудники отделения дознания.