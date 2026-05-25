Жителю Охотска ужесточили наказание за нетрезвое вождение авто

Жителю поселка Охотск Хабаровского края, обвиненному в вождении в пьяном виде, ужесточили наказание и отправили в исправительный центр на 10 месяцев. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», государственный обвинитель посчитал приговор, который вынес суд Николаевска-на-Амуре в феврале этого года в отношении 29-летнего мужчины, излишне мягким.
Тогда любитель пьяной езды получил штраф в размере 300 тысяч рублей, а также ограничение на право управлять транспортом сроком на три года. После подачи апелляции прокурором судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда усилила основное наказание.
В числе доводов гособвинитель указал, что на момент вынесения приговора осужденный уже имел судимость за вождение в нетрезвом состоянии. Однако назначенные в тот раз обязательные работы ситуацию не исправили — мужчина совершил повторное нарушение.
— В связи с этим назначение наказания в виде штрафа, которое является более мягким по сравнению с обязательными работами, не отвечает целям наказания, а именно: предупреждению совершения новых преступлений и исправлению осужденного, — сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
Как итог, рецидивисту назначили принудительные работы сроком на 10 месяцев с удержанием 10% от заработка в доход государства.