ТАСС: в подмосковной деревне Евсеево при пожаре погибли четыре человека

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Четыре человека стали жертвами пожара, произошедшего в деревне Евсеево в Московской области, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«Ночью в деревне Евсеево произошло возгорание в жилом доме. В результате него погибли четыре человека, включая двоих детей», — сказал собеседник агентства.
Площадь пожара составила 28 кв. м. В настоящее время он ликвидирован.