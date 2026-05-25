ТАСС: Число пострадавших в аварии с участием 13 машин возросло до 18 человек

Количество пострадавших в аварии с участием 11 легковых и двух грузовых автомобилей вблизи Пушкинского городского округа Московской области возросло до 18 человек. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
— По уточненным данным, в ДТП пострадали 18 человек, включая четверых детей. Один человек погиб. Госпитализированы пять человек, — передает агентство.
Согласно информации ГУ МВД России по Подмосковью, авария произошла около 16:38 на 44-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в сторону области. Мужчина, который находился за рулем грузовика с полуприцепом, выехал на встречную полосу и столкнулся с 12 автомобилями.
В тот же день на Ломоносовском проспекте в Москве автомобиль марки Porsche столкнулся с машиной марки Voyah Dream, за рулем которой находился российский футболист Александр Прудников, после чего та перевернулась. Участникам аварии оказали медицинскую помощь на месте случившегося.
Позднее появилась информация о том, что причиной аварии стал автомобиль Porsche, который начал обгонять минивэн Voyah Dream спортсмена, но врезался в его заднее крыло.