Три раза подряд нижегородка отдала деньги мошенникам

Злоумышленники связались с пожилой женщиной в конце апреля под видом сотрудников портала «Госуслуги» и правоохранительных органов. Они заявили нижегородке о «сомнительных операциях» на её счетах и убедили в необходимости срочно задекларировать все сбережения. Для этого потерпевшей рекомендовали обналичить деньги и передать их курьеру. В течение недели пенсионерка три раза снимала крупные суммы в банках, заворачивала их в черный пакет и отдавала незнакомцу на площади Жукова. Общая сумма ущерба составила 6 730 000 рублей.