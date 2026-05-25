Три раза подряд нижегородка отдала деньги мошенникам

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества, жертвой которого стала 71-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.
Злоумышленники связались с пожилой женщиной в конце апреля под видом сотрудников портала «Госуслуги» и правоохранительных органов. Они заявили нижегородке о «сомнительных операциях» на её счетах и убедили в необходимости срочно задекларировать все сбережения. Для этого потерпевшей рекомендовали обналичить деньги и передать их курьеру. В течение недели пенсионерка три раза снимала крупные суммы в банках, заворачивала их в черный пакет и отдавала незнакомцу на площади Жукова. Общая сумма ущерба составила 6 730 000 рублей.
Полицейские Приокского района (ОП № 6) возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ведомстве в очередной раз напомнили, что официальные организации никогда не используют курьеров для транспортировки денег и не просят переводить средства на «безопасные» счета или декларировать их по телефону. При подобных звонках следует немедленно прекратить разговор.
Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода потерял 160 тысяч рублей из‑за интим‑мошенницы.