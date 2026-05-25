Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего мальчика в Ленобласти

После авария школьница быстро уехала.

Источник: Комсомольская правда

14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка в Тихвинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла 24 мая около девяти вечера в поселке Красава. Девочка каталась на питбайке одна, взрослых нигде поблизости не было. Мальчик выбежал на дорогу с родителями. После наезда юная байкерша испугалась и поспешила уехать, чем по сути усугубила свое положение.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Девочку полицейские нашли, опросили и передали родителям. Питбайк с места ДТП изъяли.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.