14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего мальчика в Ленобласти

14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка в Тихвинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла 24 мая около девяти вечера в поселке Красава. Девочка каталась на питбайке одна, взрослых нигде поблизости не было. Мальчик выбежал на дорогу с родителями. После наезда юная байкерша испугалась и поспешила уехать, чем по сути усугубила свое положение.
Пострадавшего ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Девочку полицейские нашли, опросили и передали родителям. Питбайк с места ДТП изъяли.
Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.