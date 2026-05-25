Рыбалка для жителя Сахалина закончилась гибелью

Житель Сахалинской области запутался в сетях, упал в воду и погиб. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
Сообщается, что 52-летний рыбак, проживающий в Углегорском районе, попав в сети, потерял равновесие и упал в воду. Не имея возможности выбраться самостоятельно, он утонул.
Правоохранители приступили к доследственной проверке. Было проведено освидетельствование тела погибшего, а также назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в водоеме на территории Завьяловского района Удмуртии погиб мужчина.
