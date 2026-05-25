В Хабаровске возбудили дело после приступа аллергии у ребёнка в детсаду

В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело после инцидента с четырёхлетним мальчиком в детском саду. Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Дело расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, ребёнок в одном из детских садов города съел продукт, который вызвал у него сильную аллергическую реакцию. После этого мальчику потребовалась медицинская помощь.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Им предстоит выяснить, какой именно продукт дали ребёнку, были ли у сотрудников учреждения сведения о противопоказаниях, как быстро мальчику оказали помощь и кто отвечал за питание в группе в этот день.
В соцсетях ранее сообщалось, что у ребёнка якобы была тяжёлая непереносимость белков коровьего молока, а родители заранее передавали в детский сад медицинские документы. Также утверждалось, что после обеда мальчику резко стало плохо, и его доставили в больницу. Эти сведения официально пока не подтверждены и должны быть проверены следствием.
Расследование продолжается. Если выяснится, что услуги в детском саду действительно оказывались с нарушением требований безопасности, виновным может грозить уголовная ответственность.