Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске возбудили дело после приступа аллергии у ребёнка в детсаду

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело после инцидента с четырёхлетним мальчиком в детском саду. Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Дело расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, ребёнок в одном из детских садов города съел продукт, который вызвал у него сильную аллергическую реакцию. После этого мальчику потребовалась медицинская помощь.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Им предстоит выяснить, какой именно продукт дали ребёнку, были ли у сотрудников учреждения сведения о противопоказаниях, как быстро мальчику оказали помощь и кто отвечал за питание в группе в этот день.

В соцсетях ранее сообщалось, что у ребёнка якобы была тяжёлая непереносимость белков коровьего молока, а родители заранее передавали в детский сад медицинские документы. Также утверждалось, что после обеда мальчику резко стало плохо, и его доставили в больницу. Эти сведения официально пока не подтверждены и должны быть проверены следствием.

Расследование продолжается. Если выяснится, что услуги в детском саду действительно оказывались с нарушением требований безопасности, виновным может грозить уголовная ответственность.