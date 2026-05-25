Петербурженка лишилась 13,2 млн рублей из-за мошенников, обманувших ее дочь

В полицию 23 мая обратилась 51-летняя местная жительница с Морской набережной, заявившая, что ее 16-летней дочке позвонили незнакомцы и начали угрожать уголовным преследованием за оформление доверенности на гражданина Украины. Они убедили несовершеннолетнюю перед отъездом с матерью на дачу оставить ключи от квартиры под входным ковриком для «сканирования» средств сотрудником якобы спецслужбы. Затем аферист проник в жилище и украл из сейфа крупную сумму.