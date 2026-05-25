Тонны наркотического сырья и десятки задержанных: операция КНБ

С апреля КНБ ликвидировал 9 международных и 2 региональных канала поставок наркотиков. Среди задержанных — иностранцы, наркокурьеры и участники устойчивой преступной группы.
Самый шокирующий случай произошел в аэропорту Актау.
В аэропорту Актау сотрудники КНБ задержали иностранного гражданина, который пытался ввезти наркотики необычным способом.
«В аэропорту г. Актау задержан иностранный гражданин, который пытался провести в своем теле 114 капсул с опием, общий вес 1 кг».
По данным ведомства, общий вес изъятого опия составил около килограмма.
Еще одно задержание произошло в столичном аэропорту.
По информации КНБ, казахстанец прибыл рейсом из одной из стран Южной Азии и перевозил крупную партию наркотиков.
«В столичном аэропорту задержан казахстанец, доставивший из одной из стран Южной Азии 12 кг гашишного масла».
Кроме отдельных курьеров, силовики заявили о пресечении деятельности организованной группы, подозреваемой в контрабанде и распространении наркотиков в особо крупных объемах.
Речь идет о поставках так называемой «маковой соломы», из которой, по версии следствия, производились наркотические вещества.
Общий объем найденных наркотиков и прекурсоров оказался внушительным: 3,4 кг опия; 9 кг гашиша; 11,4 кг синтетических наркотиков; 18,5 кг гашишного масла; 26,4 кг марихуаны; 110 граммов кокаина; 20 тонн маковой соломы; более 150 литров прекурсоров.
По подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержаны: 23 гражданина Казахстана и 3 иностранных гражданина.
В последние годы наркотрафик через Казахстан становится все более международным и технологичным. Контрабандисты используют авиарейсы, транзитные маршруты и все более опасные способы перевозки.