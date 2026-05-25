Тонны наркотического сырья и десятки задержанных: операция КНБ

Казахстанские спецслужбы сообщили о серии громких задержаний, связанных с международным наркотрафиком, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

С апреля КНБ ликвидировал 9 международных и 2 региональных канала поставок наркотиков. Среди задержанных — иностранцы, наркокурьеры и участники устойчивой преступной группы.

Самый шокирующий случай произошел в аэропорту Актау.

В аэропорту Актау сотрудники КНБ задержали иностранного гражданина, который пытался ввезти наркотики необычным способом.

«В аэропорту г. Актау задержан иностранный гражданин, который пытался провести в своем теле 114 капсул с опием, общий вес 1 кг».

По данным ведомства, общий вес изъятого опия составил около килограмма.

Еще одно задержание произошло в столичном аэропорту.

По информации КНБ, казахстанец прибыл рейсом из одной из стран Южной Азии и перевозил крупную партию наркотиков.

«В столичном аэропорту задержан казахстанец, доставивший из одной из стран Южной Азии 12 кг гашишного масла».

Кроме отдельных курьеров, силовики заявили о пресечении деятельности организованной группы, подозреваемой в контрабанде и распространении наркотиков в особо крупных объемах.

Речь идет о поставках так называемой «маковой соломы», из которой, по версии следствия, производились наркотические вещества.

Общий объем найденных наркотиков и прекурсоров оказался внушительным: 3,4 кг опия; 9 кг гашиша; 11,4 кг синтетических наркотиков; 18,5 кг гашишного масла; 26,4 кг марихуаны; 110 граммов кокаина; 20 тонн маковой соломы; более 150 литров прекурсоров.

По подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержаны: 23 гражданина Казахстана и 3 иностранных гражданина.

В последние годы наркотрафик через Казахстан становится все более международным и технологичным. Контрабандисты используют авиарейсы, транзитные маршруты и все более опасные способы перевозки.