В Башкирии раскрыли крупную кражу украшений на 2 млн рублей

По данным пресс-службы МВД по РБ, пострадала 41-летняя местная жительница, у которой пропала шкатулка с дорогими украшениями, золотыми часами и иностранной валютой общей стоимостью почти 2 млн рублей. Точную дату, когда женщина в последний раз видела шкатулку, она затруднилась назвать.
Следственная группа установила причастность к преступлению 38-летнего мужчины из соседнего Янаульского района. Оказалось, что он работал у потерпевшей домашним мастером. Мужчина признался в содеянном, отметив, что был пьян. Позже он снова выпивал и забыл, куда спрятал добычу. Чтобы частично компенсировать ущерб, он отдал владелице украденного одну тысячу рублей.
Сейчас ведётся следствие по статье «кража». Полиция намерена принять меры для возврата похищенного имущества.