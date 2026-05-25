Наркодилера с 1,3 кг синтетики в холодильнике задержали под Петербургом

Полицейские нашли 1,3 килограмма наркотиков в холодильнике квартиры дилера в Лавриках. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Сотрудники наркоконтроля задержали 35-летнего мужчину, за которым давно велась слежка. В квартире подозреваемого в холодильнике нашли два контейнера с камнеобразным веществом общим весом почти килограмм. А также больше ста пакетиков с застежкой, в которых лежало порошкообразное и растительное вещество. Плюс электронные весы и упаковочный материал.
— Общая масса изъятого — больше 1,3 килограмма. Экспертиза показала: в одном из контейнеров хранилось наркотическое средство весом 226 граммов, остальные вещества сейчас исследуют, — уточнили в полиции.
Мужчина продавал наркотики так называемым контактным способом — то есть передавал их лично в руки. Работал на территории Петербурга и Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.