Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наркодилера с 1,3 кг синтетики в холодильнике задержали под Петербургом

Мужчина продавал наркотики из рук в руки.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские нашли 1,3 килограмма наркотиков в холодильнике квартиры дилера в Лавриках. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники наркоконтроля задержали 35-летнего мужчину, за которым давно велась слежка. В квартире подозреваемого в холодильнике нашли два контейнера с камнеобразным веществом общим весом почти килограмм. А также больше ста пакетиков с застежкой, в которых лежало порошкообразное и растительное вещество. Плюс электронные весы и упаковочный материал.

— Общая масса изъятого — больше 1,3 килограмма. Экспертиза показала: в одном из контейнеров хранилось наркотическое средство весом 226 граммов, остальные вещества сейчас исследуют, — уточнили в полиции.

Мужчина продавал наркотики так называемым контактным способом — то есть передавал их лично в руки. Работал на территории Петербурга и Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.