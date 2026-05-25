Москвича задержали за попытку обмануть делового партнера на 100 млн рублей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 44-летнего москвича, подозреваемого в попытке обмануть делового партнера на 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

«В результате оперативно-разыскных мероприятий, под наблюдением сотрудников уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, потерпевший передал денежные средства, после чего подозреваемый был задержан. Им оказался 44-летний москвич», — сказал он.

Васенин рассказал, что мужчина обратился к своему знакомому деловому партнеру за помощью в разрешении обстоятельств личного характера, требующих соблюдения конфиденциальности. За оказание якобы посреднических услуг последний запросил вознаграждение в размере 30 млн рублей, которые потерпевший передал. «Спустя время злоумышленник сообщил о якобы возникших проверках со стороны надзорных ведомств и для урегулирования ситуации потребовал еще 70 млн рублей», — добавил начальник пресс-службы.

Кроме того, как отметил Васенин, с заявителем связывались незнакомцы, представлявшиеся работниками правоохранительных органов, которые убеждали мужчину передать запрашиваемую сумму. Заподозрив обман, мужчина обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. «В настоящее время проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и соучастников противоправной деятельности обвиняемого», — подытожил Васенин.