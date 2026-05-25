112: Семья из четырех человек с двумя детьми погибла при пожаре в Павловском Посаде

Семья из четырех человек, включая двоих детей, погибла при пожаре в Павловском Посаде. Трагедия произошла ночью в СНТ «Текстильщик-2» в деревне Евсеево. Об этом сообщает «112».
По предварительным данным, загорелся частный жилой дом, внутри которого в момент возгорания находились все члены семьи. В результате пожара никто не выжил, передает Telegram-канал.
Ранее пожар произошел днем 24 мая на рынке, расположенном по адресу НАО, Проектируемый проезд № 134. Дым от пожара был виден в разных частях Новой Москвы.
23 мая в здании Иркутского государственного научно-исследовательского института редких металлов и природных ресурсов произошел пожар на площади 700 квадратных метров.