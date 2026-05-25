Десятки сайтов по продаже поддельных военных билетов заблокировали в России

В России заблокировали десятки сайтов, на которых можно было приобрести фальшивые военные билеты. На них можно попасть по запросу «купить военный билет». Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил 112.

— Суд прикрыл не только интернет-магазин, а еще и форумы с торговой площадкой, где одни темщики продавали другим возможность уклониться от гражданской обязанности, — передает Telegram-канал.

30 марта суд в Подмосковье приговорил сотрудницу военного комиссариата Елену Власову к пяти годам колонии общего режима за содействие призывникам в уклонении от армии. Женщина, которая с 2020 года занимала должность начальника отдела подготовки и призыва в военкомате Шатуры и Егорьевска, помогала молодым россиянам получать категорию «ограниченно годен» за суммы от 150 до 400 тысяч рублей. Помимо лишения свободы, ее оштрафовали на 2,1 миллиона рублей и запретили работать на госслужбе в течение пяти лет.

6 июня 2025 года столичная прокуратура аннулировала военный билет блогера Михаила Литвина, который шутил о его покупке. Из-за этого мужчине грозит ответственность по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».