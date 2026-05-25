Дикая лиса покусала четырех человек в челнинском парке «Прибрежный»

Жертвами агрессивного животного стали 16-летняя девушка и трое детей, сообщили очевидцы в социальных сетях.
По словам свидетелей, лиса вела себя агрессивно и бежала за людьми. Одна из пострадавших была вся в крови, на место приезжала скорая помощь.
Администрация города оперативно отреагировала на произошедшее. Спецслужбы начали поиск и отлов животного, сообщили в ведомстве.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их здоровью ничто не угрожает.
Горожан призвали временно воздержаться от посещения малолюдных участков парка до завершения оперативных мероприятий.
Жителям Автограда также напомнили правила безопасности: не приближаться к диким животным, не кормить их и не пытаться прогнать самостоятельно. При обнаружении лисы или другого дикого зверя следует немедленно сообщить в экстренные службы.