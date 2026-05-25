Девушка оставила лже-спецслужбам ключи от квартиры, а те вынесли из сейфа 13 миллионов

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница передала мошенникам доступ к родительской квартире на Морской набережной. Перед отъездом с мамой на дачу девушка оставила ключи для людей, которые представились сотрудниками спецслужб, спрятав их под ковриком. Те вошли в квартиру и забрали из сейфа 13 миллионов 200 тысяч рублей.