Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбуждено по факту организации плантации конопли в Павлодаре

Павлодар. 25 мая. КазТАГ — Уголовное дело возбуждено по факту организации мини-плантации конопли в Павлодаре, передает КазТАГ.

Источник: КазТАГ

«Возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области в понедельник.

По данным ДП Павлодарской области, во время обыска по месту проживания мужчины обнаружены и изъяты запрещенные к возделыванию растения. С его слов, он приобрел семена каннабиса и высадил их возле дома, организовав мини-плантацию конопли.