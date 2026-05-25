Уголовное дело возбуждено по факту организации плантации конопли в Павлодаре

«Возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области в понедельник.
По данным ДП Павлодарской области, во время обыска по месту проживания мужчины обнаружены и изъяты запрещенные к возделыванию растения. С его слов, он приобрел семена каннабиса и высадил их возле дома, организовав мини-плантацию конопли.