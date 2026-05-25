Казахстанец приревновал свою тетю к новому ухажеру, а потом сделал для себя выводы

С начала года по учетам служб пробации уголовно-исполнительной системы прошли более 2300 осужденных к общественным работам.
Сегодня почти тысяча человек, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести, отрабатывают назначенные судом часы на благо общества.
Осужденные занимаются уборкой улиц, парков, дворов, детских площадок, озеленением и благоустройством территорий. Такие работы не требуют специального образования или квалификации.
В день они отрабатывают не более 4 часов под контролем сотрудников службы пробации.
Один из таких случаев произошел в Павлодарской области. Мужчина, приревновавший свою тетю к новому ухажеру, в ходе конфликта нанес ему несколько незначительных телесных повреждений.
Суд назначил ему 60 часов общественных работ. За время отбывания наказания осужденный полностью отработал назначенные часы, нарушений не допускал и был снят с учета службы пробации.
По словам сотрудников, мужчина сделал для себя выводы и пересмотрел свое поведение.
В КУИС отметили, что главная цель общественных работ — исправление человека через труд и предупреждение повторных правонарушений.