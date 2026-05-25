Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанец приревновал свою тетю к новому ухажеру, а потом сделал для себя выводы

В Павлодарской области мужчина приревновал свою тетю к новому ухажеру и избил последнего. За это ему назначили общественные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на КУИС МВД РК.

Источник: Nur.kz

С начала года по учетам служб пробации уголовно-исполнительной системы прошли более 2300 осужденных к общественным работам.

Сегодня почти тысяча человек, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести, отрабатывают назначенные судом часы на благо общества.

Осужденные занимаются уборкой улиц, парков, дворов, детских площадок, озеленением и благоустройством территорий. Такие работы не требуют специального образования или квалификации.

В день они отрабатывают не более 4 часов под контролем сотрудников службы пробации.

Один из таких случаев произошел в Павлодарской области. Мужчина, приревновавший свою тетю к новому ухажеру, в ходе конфликта нанес ему несколько незначительных телесных повреждений.

Суд назначил ему 60 часов общественных работ. За время отбывания наказания осужденный полностью отработал назначенные часы, нарушений не допускал и был снят с учета службы пробации.

По словам сотрудников, мужчина сделал для себя выводы и пересмотрел свое поведение.

В КУИС отметили, что главная цель общественных работ — исправление человека через труд и предупреждение повторных правонарушений.