В Российском регионе пятые сутки ищут пропавшую 14-летнюю школьницу

В Обнинске Калужской области пятые сутки продолжаются поиски 14-летней девочки, пропавшей 21 мая. Об этом сообщили в региональном УМВД. К розыску подключились полицейские и волонтры поискового отряда «Лиза Алерт».
«Рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые крашеные, глаза голубые. Была одета в белую рубашку, черную кофту с капюшоном, черную юбку и черные кроссовки», — приводит полиция приметы подростка.
По данным следственного управления СК по региону, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Информированный источник рассказал РИА Новости, что ранее девочка уже уходила из дома.