В Екатеринбурге педагога, домогавшегося до детей, осудили на десять лет

«Как установил суд, педагог детской хоровой школы № 2 Екатеринбурга Данил Кириллов с целью удовлетворения своей половой потребности совершал действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних», — рассказали в суде.
Свою вину фигурант не признал, уточнили в инстанции, признали виновным его по двум уголовным статьям — о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних.
«По совокупности преступлений Кириллову назначено окончательное наказание в виде 10 лет колонии строгого режима», — говорится в сообщении с пояснением, что также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 15 лет.