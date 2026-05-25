Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге педагога, домогавшегося до детей, осудили на десять лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима педагога хоровой школы Екатеринбурга, домогавшегося до воспитанников, по делу признаны потерпевшими трое детей, сообщила пресс-служба инстанции.

Источник: РИА Новости

«Как установил суд, педагог детской хоровой школы № 2 Екатеринбурга Данил Кириллов с целью удовлетворения своей половой потребности совершал действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних», — рассказали в суде.

Свою вину фигурант не признал, уточнили в инстанции, признали виновным его по двум уголовным статьям — о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних.

«По совокупности преступлений Кириллову назначено окончательное наказание в виде 10 лет колонии строгого режима», — говорится в сообщении с пояснением, что также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 15 лет.